У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ, ЗСУ дають бій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.
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“Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій. У Василькові продовжується опір — саме туди намагаються висадити ворожий десант”, — йдеться в дописі.