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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 6066 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ

У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ

Київ • УНН

 • 270899 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ, ЗСУ дають бій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.

Цитата

“Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій. У Василькові продовжується опір — саме туди намагаються висадити ворожий десант”, — йдеться в дописі.

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