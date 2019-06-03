В Киеве у мужчины украли 10 тыс. долларов, Rolex и iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Киеве группа неустановленных лиц напала на мужчину и ограбила его. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
На мужчину напали в подъезде его дома в Голосеевском районе и угрожая пистолетом связали его. У мужчины похитили 10 000 долларов и 2 000 гривен, документы, Rolex и iPhone.
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Начато расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Одесской области из частного дома украли 11 тыс. долларов.
Как сообщал УНН, в Киевской области у юриста украли более 10 000 долларов.