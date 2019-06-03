У Києві у чоловіка вкрали 10 тис. доларів, Rolex та iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Києві група невстановлених осіб напала на чоловіка та пограбувала його. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На чоловіка напали у під’їзді його будинку у Голосіївському районі та погрожуючи пістолетом зв’язали його. У чоловіка викрали 10 тисяч доларів та 2 тисячі гривень, документи, Rolex та iPhone.
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Розпочато розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, на Одещині з приватного будинку вкрали 11 тис. доларів.
Як повідомляв УНН, на Київщині у юриста вкрали понад 10 тисяч доларів.