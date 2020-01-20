В Киеве в здании ЦИК застрелился военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины военный совершил самоубийство. Об этом УНН сообщил источник в Управлении госохраны.
По словам источника, военный был сотрудником УГО.
"Мужчина выстрелил в себя из табельного оружия, ему было 25 лет", - сообщил собеседник.
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Также, как стало известно, инцидент произошел после 18.00.
"Причины самоубийства устанавливают", - сообщил источник.
Напомним, в Сквире полицейский пытался покончить с собой.