У Києві у будівлі ЦВК застрелився військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні у Києві у будівлі Центральної виборчої комісії України військовий скоїв самогубство. Про це УНН повідомило джерело в Управлінні держохорони.
За словами джерела, військовий був співробітником УДО.
"Чоловік вистрелив у себе із табельної зброї, йому було 25 років", - повідомив співрозмовник.
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Також, як стало відомо, подія сталася після 18.00.
"Причини самогубства встановлюють", - повідомило джерело.
Нагадаємо, у Сквирі поліцейський намагався покінчити з собою.