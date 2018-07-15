В Киеве трамвай сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня утром, в Дарницком районе Киева трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение коммунального транспорта было заблокированно. Об этом сообщает УНН.
Происшествие произошло примерно в 8:00 на перекрестке улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко. Трамвай поворачивая в сторону улицы Анны Ахматовой сошел с пути, развернулся и задними колесами оказался на соседнем пути.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение трамваев пока остается заблокированным.
Напомним, ранее в Киеве водитель иномарки не справился с управлением столкнулся с железнодорожной платформой перевозивший танк.