В Киеве трамвай сошел с рельсов

Происшествие произошло примерно в 8:00 на перекрестке улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко. Трамвай поворачивая в сторону улицы Анны Ахматовой сошел с пути, развернулся и задними колесами оказался на соседнем пути.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение трамваев пока остается заблокированным.

Напомним, ранее в Киеве водитель иномарки не справился с управлением столкнулся с железнодорожной платформой перевозивший танк.