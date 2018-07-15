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У Києві трамвай з’їхав з колії

У Києві трамвай з’їхав з колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні вранці, у Дарницькому районі Києва трамвай з’їхав з колії, внаслідок чого рух комунального транспорту був заблокований. Про це повідомляє УНН.

Подія сталася приблизно о 8:00 на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренко. Трамвай повертаючи в бік вулиці Анни Ахматової з’їхав з колії, розвернувся та задніми колесами опинився на сусідній колії.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Рух трамваїв наразі остається заблокований.

Нагадаємо, раніше у Києві водій іномарки не впоравшись з керуванням зіткнувся із залізничною платформою яка перевозила танк.

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