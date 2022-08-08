В Киеве временно отменили плату за парковку – КГГА

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"В столице временно приостановлена ​​оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, изменения связаны с судебным процессом относительно стоимости парковки. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату.

"Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял. Перед тем, как восстановить плату за парковку, столичные власти сообщат горожан заблаговременно", – добавили в КГГА.

Напомним

Несмотря на военное положение в Украине, столичные эвакуаторы автомобилей не прекращали работу.