У Києві тимчасово скасували плату за паркування – КМДА

Цитата

"У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, зміни пов’язані із судовим процесом щодо вартості паркування. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату.

"Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував. Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно", – додали в КМДА.

Нагадаємо

Попри воєнний стан в Україні, столичні евакуатори автомобілів не припиняли роботу.