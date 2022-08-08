У Києві тимчасово скасували плату за паркування – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто на муніципальних майданчиках. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram КМДА.
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"У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, зміни пов’язані із судовим процесом щодо вартості паркування. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату.
"Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував. Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно", – додали в КМДА.
Нагадаємо
Попри воєнний стан в Україні, столичні евакуатори автомобілів не припиняли роботу.