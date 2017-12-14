В Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице на улице Драгоманова водитель такси Uber сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“ДТП с пострадавшими в Киеве на ул. Драгоманова. По словам очевидцев, водитель такси Uber сбил женщину на пешеходном переходе”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что медики оказали помощь пострадавшей на месте.
Также ожидаются патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, 12 декабря таксист сбил мужчину на пешеходном переходе в столице.