В Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе

“ДТП с пострадавшими в Киеве на ул. Драгоманова. По словам очевидцев, водитель такси Uber сбил женщину на пешеходном переходе”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что медики оказали помощь пострадавшей на месте.

Также ожидаются патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, 12 декабря таксист сбил мужчину на пешеходном переходе в столице.