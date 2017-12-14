У Києві таксист збив жінку на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У столиці на вулиці Драгоманова водій таксі Uber збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“ДТП з постраждалими в Києві на вул. Драгоманова. За словами очевидців, водій таксі Uber збив жінку на пішохідному переході”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що медики надали допомогу постраждалій на місці.
Також очікуються патрульна поліція та слідчо-оперативну групу.
Як повідомляв УНН, 12 грудня таксист збив чоловіка на пішохідному переході у столиці.