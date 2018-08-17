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В Киеве таксист в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, есть погибшая

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Святошинском районе Киева водитель такси, находясь в состоянии наркотического опьянения не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение, в результате чего смертельные травмы получила пассажир автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Киеве таксист в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, есть погибшая

"Вчера, 16 августа, вечером на проспекте Леся Курбаса произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением и въехал в бетонный забор. В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадала пассажир автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась в машине "скорой", - рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что по предварительной информации, водитель автомобиля на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал УНН, в результате дорожного конфликта в Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса.

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