У Києві таксист у стані наркотичного сп’яніння скоїв ДТП, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Святошинському районі Києва водій таксі, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння не справився з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу, внаслідок чого смертельні травми отримала пасажир автомобіля. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“Вчора, 16 серпня, увечері на проспекті Леся Курбаса сталося смертельне ДТП. Попередньо встановлено, що водій таксі не справився з керування та в’їхав у бетонну огорожу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди також постраждала пасажир автомобіля. Нажаль, від отриманих травм вона померла у машині “швидкої”, — розповіли правоохоронці.
В поліції додали, що за попередньою інформацією, водій автівки на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Як повідомляв УНН, у результаті дорожнього конфлікту у Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса.