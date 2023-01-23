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В Киеве и области продолжают укрепление оборонительных рубежей

Киев • УНН

 • 861156 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Продолжается усовершенствование оборонительных рубежей Киева и области. Об этом сообщил начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В Киеве и области продолжают укрепление оборонительных рубежей

Цитата

«Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией. Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на вероятных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава», - рассказал Павлюк.

По его словам, для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности почвы, – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

«После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов. Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – напрасны», - сказал Павлюк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что приказом Минреинтеграции город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что угроза наступления с территории Беларуси есть, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

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