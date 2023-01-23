У Києві та області продовжують укріплення оборонних рубежів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Продовжується удосконалення оборонних рубежів Києва та області. Про це повідомив начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН з посиланням на Міноборони.
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«Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією. Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу», - розповів Павлюк.
За його словами, для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, – з метою максимального збереження життя військовослужбовців.
«Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів. Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника – марні», - сказав Павлюк.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що наказом Мінреінтеграції місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що загроза наступу з території Білорусі є, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.