В Киеве будут судить водителя, который пьяным совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Прокуратура города Киева объявила подозрение мужчине, который в нетрезвом состоянии за рулем совершил смертельное ДТП в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), 27-летнему водителю, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП со смертельным исходом в Святошинском районе столицы”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 2005 года в дорожных авариях погибли более 74 тысяч украинцев
Напомним, авария произошла 28 октября 2018 года около 03:00. Водитель Ford-Sierra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части бульвара Вернадского в направлении проспекта Палладина в Киеве. На перекрестке мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.
В результате аварии 30-летний пассажир автомобиля Ford-Sierra от полученных телесных повреждений погиб на месте, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.
По данным “Драгер”, уровень алкоголя в крови водителя составил 1,15 промилле. Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев ошеломили 97 резонансных ДТП за последние полгода
Отметим, что по состоянию на август 2018 года в Украине была зафиксирована 81 тыс. ДТП. Полиция озвучила статистику причин совершения данного вида правонарушений. Управление транспортным средством в нетрезвом виде составляет 4%. При этом в 34% случаев аварии произошли из-за превышения безопасной скорости.