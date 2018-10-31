У Києві судитимуть водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прокуратура міста Києва оголосила підозру чоловіку, який у нетверезому стані за кермом влаштував смертельну ДТП у столиці. Про це повідомила пресс-служба відомства, передає УНН.
“Оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), 27-річному водію, який у нетверезому стані вчинив ДТП зі смертельними наслідками у Святошинському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, аварія сталася 28 жовтня 2018 року близько 03:00. Водій Ford-Sierra, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався по проїзній частині бульвару Вернадського в напрямку проспекту Палладіна в місті Києві. На перехресті чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався на електроопору.
Внаслідок аварії 30-річний пасажир автомобіля Ford-Sierra від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.
За даними “Драгер”, рівень алкоголю в крові водія становив 1, 15 проміле. Правоохоронці затримали чоловіка на місці події.
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Зазначимо, що станом на серпень 2018 року в Україні було зафіксовано 81 тис. ДТП. Поліція озвучила статистику причин скоєння даного виду правопорушень. Керування транспортним засобом у нетверезому вигляді становить 4%. При цьому у 34% випадків аварії стались через перевищення безпечної швидкості.