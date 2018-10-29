У столиці нетверезий водій влетів у дерево, пасажир загинув

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Святошинському районі Києва нетверезий водій не впорався з керуванням автомобілю та зрізався у дерево, внаслідок чого один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.