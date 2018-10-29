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У столиці нетверезий водій влетів у дерево, пасажир загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Святошинському районі Києва нетверезий водій не впорався з керуванням автомобілю та зрізався у дерево, внаслідок чого один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, близько 03:00 27-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем “Форд”, рухався проспектом Вернадського у напрямку проспекту Палладіна.

“Чоловік не впорався із керування і врізався в дерево. Внаслідок аварії 30-річний киянин загинув, його молодший брат, 1991 року народження, отримав незначні травми, лікарі надали йому допомогу на місці події, а 31-річну місцеву мешканку госпіталізували”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що за показами спецприладу, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,15 проміле. Слідчі затримали його за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі готується подання до суду щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті потерпілого, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Після проведення експертиз та інших слідчих дій правоохоронці встановлять механізм та причини аварії.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми 5 людей, у тому числі — дівчина-підліток.

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