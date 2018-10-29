В столице пьяный водитель влетел в дерево, пассажир погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Святошинском районе Киева нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и срезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, а еще двое получили травмы. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, около 03:00 27-летний местный житель, управляя автомобилем "Форд", двигался по проспекту Вернадского в направлении проспекта Палладина.
"Мужчина не справился с управление и врезался в дерево. В результате аварии 30-летний киевлянин погиб, его младший брат, 1991 года рождения, получил незначительные травмы, врачи оказали ему помощь на месте происшествия, а 31-летнюю местную жительницу госпитализировали ", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что по показаниям спецприбора, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,15 промилле. Следователи задержали его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть потерпевшего, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
После проведения экспертиз и других следственных действий правоохранители установят механизм и причины аварии.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей получили травмы 5 человек, в том числе - девушка-подросток.