В Киеве будут судить мошенников, которые пытались завладеть двумя квартирами в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киеве будут судить мошенников, которые по поддельным документам пытались завладеть 2 квартирами в центре столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 10 направлено в суд обвинительный акт в отношении 2 лиц, используя заведомо поддельные документы, пытались мошенническим путем завладеть 2 квартирами, которые принадлежали киевлянину”, — говорится в сообщении.
Так, во время досудебного расследования следователями и прокурорами установлено, что в январе 2019 года двое злоумышленников, подделав документы, предоставили их частному нотариусу Киевского городского нотариального округа для оформления права собственности на 2 квартиры, которые находятся в центре города Киева.
Однако, при проверке этих документов государственный регистратор обнаружил признаки подделки и сообщил об этом в правоохранительные органы.
В суд направлено обвинительное заключение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа и использование заведомо поддельного документа) и по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (осуществление законченного покушения на завладение права собственности на имущество путем мошенничества по предварительному сговору, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).
За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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