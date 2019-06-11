У Києві судитимуть шахраїв, які намагалися заволодіти двома квартирами у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві судитимуть шахраїв, які за підробленими документами намагалися заволодіти 2 квартирами у центрі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 2 осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи, намагались шахрайським шляхом заволодіти 2 квартирами, які належали киянину", - йдеться у повідомленні.
Так, під час досудового розслідування слідчими та прокурорами з’ясовано, що у січні 2019 року двоє зловмисників, підробивши документи, надали їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу для оформлення права власності на 2 квартири, які знаходяться в центрі міста Києва.
Однак, під час перевірки цих документів державний реєстратор виявив ознаки підробки та повідомив про це правоохоронні органи.
До суду скеровано обвинувальний акт у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу) та за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (здійснення закінченого замаху на заволодіння права власності на майно шляхом шахрайства, за попередньою змовою, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах).
За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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