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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Киеве будут судить подозреваемых в хищении 14 млн грн для реконструкции парка

Киев • УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка “Партизанская слава”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве будут судить подозреваемых в хищении 14 млн грн для реконструкции парка

"Киевской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка.

"Заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы. В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию на указанную сумму", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины и по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

"Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений для предотвращения мошенничества со средствами на строительство метро на жилой массив Виноградарь.

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