У Києві судитимуть підозрюваних у розкраданні 14 млн грн для реконструкції парку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох осіб, причетних до розкрадання 14 млн грн, які були виділені на реконструкцію парку “Партизанська слава”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох осіб, причетних до розкрадання грошових коштів, виділених на реконструкцію парку „Партизанська Слава“ у Дарницькому районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що директор підрядної організації, за пособництва ще однієї особи, вніс до офіційних документів неправдиву інформацію щодо обсягів виконаних робіт по реконструкції парку.
“Заступник генерального директора КО „Київзеленбуд“, не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи. Надалі на підставі погоджених актів виконаних робіт КО „Київзеленбуд“ перерахував підрядній організації 14 млн грн., чим завдав матеріальної шкоди комунальному підприємству на зазначену суму”, — йдеться у повідомленні.
За результатами досудового розслідування дії екс-директора підрядної організації та пособника кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.
“Дії заступника гендиректора КО „Київзеленбуд“ кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ “Київметробуд” та його відокремлених підрозділів для запобігання шахрайству з коштами на будівництво метро на житловий масив Виноградар.