В Киеве стартовал сезон фонтанов: на Контрактовой сразу кто-то устроил пенное шоу

КИЕВ. 15 мая. УНН. В субботу, 15 мая, в 12:00 все столичные фонтаны начали работу. Однако, не на Контрактовой площади, ведь в фонтане в первый же день кто-то устроил здесь пенное шоу. Об этом со ссылкой на заявления столичных властей сообщает УНН.