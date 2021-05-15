В Киеве стартовал сезон фонтанов: на Контрактовой сразу кто-то устроил пенное шоу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В субботу, 15 мая, в 12:00 все столичные фонтаны начали работу. Однако, не на Контрактовой площади, ведь в фонтане в первый же день кто-то устроил здесь пенное шоу. Об этом со ссылкой на заявления столичных властей сообщает УНН.
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"Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Независимости, на улице Крещатик, 25, улице Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала", - сообщила руководительница "Киевводфонда", профильного КП, занимающегося работой фонтанов, Светлана Козловская.
Однако, не обошлось без ЧП - в первые несколько часов после запуска фонтанов.
"Сезон фонтанов начат. Однако не для Контрактовой площади. В первый же день работы фонтана кто устроил здесь пенное шоу", - отметили в "Киевзеленстрое".
Так, коммунальщикам придется сливать всю воду из систем и прочищать все трубы и форсунки. Ведь вода для фонтанов подается через соответствующие насосы и фильтры, и любые посторонние вещества могут повредить всю систему.
Дополнение
По данным столичной власти, в этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли с 1 на 15 мая в связи с карантинными ограничениями.
Сообщается, что традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светло-музыкального шоу.
Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.
С графиком работы фонтанов можно ознакомиться на сайте КГГА.
Напомним
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