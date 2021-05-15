У Києві стартував сезон фонтанів: у водограї на Контрактовій відразу хтось влаштував пінне шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У суботу, 15 травня, о 12:00 усі столичні водограї розпочали роботу. Однак, не на Контрактовій площі, адже у водограї у перший же день хтось влаштував тут пінне шоу. Про це з посиланням на заяви столичної влади повідомляє УНН.
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“Сьогодні розпочали свою роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вулиці Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу”, — повідомила очільниця “Київводфонду”, профільного КП, що опікується роботою фонтанів, Світлана Козловська.
Однак, не обійшлося без НП - у перші ж кілька годин після запуску фонтанів.
"Сезон фонтанів розпочато. Проте не для Контрактової площі. У перший же день роботи фонтану хтось влаштував тут пінне шоу", - зазначили у "Київзеленбуді".
Тож комунальникам доведеться зливати всю воду із систем і прочищати всі труби та форсунки. Адже вода для фонтанів подається через відповідні насоси та фільтри, і будь-які сторонні речовини можуть пошкодити всю систему.
Доповнення
За даними столичної влади, цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли з 1 на 15 травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Повідомляється, що, традиційно і цього сезону фонтани “Великий” та “Малі” на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.
Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт. З графіком роботи фонтанів можна ознайомитись на сайті КМДА.
Нагадаємо
Пів року тому на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ висадили 100 тисяч цибулин тюльпанів різних сортів, а нині квіти вже розквітли.