В Киеве произошел пожар в ресторане. Горела отделка стен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Киеве произошел пожар в ресторане Rioni, горела отделка стен. Пожар ликвидирован. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.
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“На Проспекте Победы, 138 был пожар в общепите. Там горела отделка стен на площади 10 кв. м. Пожар был оперативно и быстро ликвидирован. Информации о жертвах и пострадавших пока нет”, – рассказал Макушенко.
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25 октября на столичном Гидропарке горела деревянная плавающая баня. Обошлось без пострадавших. Причины пожара будет выяснять полиция.