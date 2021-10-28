В Киеве произошел пожар в ресторане. Горела отделка стен

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“На Проспекте Победы, 138 был пожар в общепите. Там горела отделка стен на площади 10 кв. м. Пожар был оперативно и быстро ликвидирован. Информации о жертвах и пострадавших пока нет”, – рассказал Макушенко.

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25 октября на столичном Гидропарке горела деревянная плавающая баня. Обошлось без пострадавших. Причины пожара будет выяснять полиция.