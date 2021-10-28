У Києві сталась пожежа в ресторані. Горіло оздоблення стін

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“На Проспекті Перемоги, 138 була пожежа в закладі громадського харчування. Там горіло оздоблення стін на площі 10 кв. м. Пожежу було оперативно та швидко ліквідовано. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає”, — розповів Макушенко.

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25 жовтня на столичному Гідропарку горіла дерев’яна плаваюча лазня. Обійшлося без постраждалих. Причини пожежі буде з’ясовувати поліція.