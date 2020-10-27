В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице сообщено о подозрении в организации подкупа избирателей официальному наблюдателю от одного из кандидатов на должность Киевского городского головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Преступление раскрыто в ходе голосования на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года. Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными граждан.
“Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в течение дня выборов полиция разоблачила несколько “каруселей”.