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В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей

В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей

Киев  •  УНН

 • 13872 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице сообщено о подозрении в организации подкупа избирателей официальному наблюдателю от одного из кандидатов на должность Киевского городского головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Преступление раскрыто в ходе голосования на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года. Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными граждан.

“Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы”, — добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в течение дня выборов полиция разоблачила несколько “каруселей”.

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