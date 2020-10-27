У Києві спостерігача на місцевих виборах підозрюють у підкупі виборців

“Злочин викрито у ході голосування на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2020 року. Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними громадян.

“Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.