В Киеве сегодня закроют движение транспорта на Владимирском проезде

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.