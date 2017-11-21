В Киеве сегодня закроют движение транспорта на Владимирском проезде
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве 21 ноября с 7:00 до 14:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы запрещено движение всех видов транспортных средств на Владимирском проезде. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1410, передает УНН.
В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.
Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.