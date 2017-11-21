У Києві сьогодні закриють рух транспорту на Володимирському проїзді
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві 21 листопада із 7:00 до 14:00 у зв’язку з проведенням заходів до Дня Гідності та Свободи заборонено рух усіх видів транспортних засобів на Володимирському проїзді. Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1410, передає УНН.
У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування. Також у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів.
Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.