У Києві сьогодні закриють рух транспорту на Володимирському проїзді

У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування. Також у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.