В Киеве совершено разбойное нападение на иностранного студента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Трое неизвестных, одна из которых женщина, совершили разбойное нападение на иностранца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Нападение совершено неподалеку от жилого дома на ул. Антоновича в Голосеевском районе столицы. Трое злоумышленников подошли к гражданину Ирака, студенту одного из киевских вузов и угрожая ножом отобрали у него деньги и мобильный телефон. После этого один из преступников дважды ударил иностранца ножом в грудь. Все трое нападавших скрылись с места преступления на автомобиле.
Потерпевший был госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины – разбой.
Напомним, в Одному из сел Овидиопальського района Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя и его семью. Злоумышленника удалось завладеть деньгами на сумму около 500 000 долларов.