У Києві скоєно розбійний напад на іноземного студента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Троє невідомих, одна з яких жінка, скоїли розбійний напад на іноземця. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Напад скоєно неподалік від житлового будинку на вул. Антоновича в Голосіївському районі столиці. Троє зловмисників підійшли до громадянина Іраку, студенту одного з київських вузів і погрожуючи ножем відібрали у нього гроші і мобільний телефон. Після цього один із злочинців двічі вдарив іноземця ножем в груди. Всі троє нападників втекли з місця злочину на автомобілі.
Потерпілий був госпіталізований.
За даним фактом розпочато досудове розслідування по ст. 187 КК України - розбій.
Нагадаємо, в Одному із сіл Овідіопальського району Одеської області невідомі скоїли розбійний напад на підприємця і його сім'ю. Зловмисника вдалося заволодіти грошима на суму близько 500 000 доларів.