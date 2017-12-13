В Киеве мошенники пытались продать 3-комнатную квартиру

"Злоумышленники с использованием поддельных документов попытались завладеть 45000 долларов США за 3-комнатное жилье в центре столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шевченковский управления полиции обратился 20-летний киевлянин об исчезновении его 49-летнего отца - владельца комнатного жилья на улице Саксаганского. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - исчезновение без вести.

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По словам сына, разыскиваемый вел асоциальный образ жизни, часто употреблял алкогольные напитки. В доме, кроме отца, были прописаны его бывшая жена и несовершеннолетний сын, но женщина с ребенком жили в другом городе. Учитывая эти обстоятельства, ранее мужчина свой дом не оставлял.

Очень быстро правоохранители установили, что разыскиваемый не исчез, а его тайно забрал племянник с товарищами, но мужчины не рассказали об этом факте ближайшим родственникам киевлянина.

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"Проанализировав все собранные материалы, работники полиции пришли к выводу об умысле злоумышленников по завладению квартирой "пропавшего без вести". Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начали оперативные и следственные действия для документирования правонарушения", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В конце концов полицейские остановили сделку четырех злоумышленников в офисе нотариуса после подписания договора купли трехкомнатной квартиры на улице Саксаганского 45 тыс. долл. Правоохранители изъяли деньги и поддельные документы: справку о зарегистрированных в квартире лиц, в которой значилось, что несовершеннолетних в помещении систем не зарегистрировано, и фальшивый паспорт владельца квартиры (свой он давно потерял, а обращаться за новым в миграционную службу злоумышленники не могли, поскольку человек официально находился в розыске).

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Предварительно установлено, что организатором продажи квартиры выступил 27-летний уроженец Одесской области. Кроме 36-летнего племянника - одессита, активно участвовали сделке в его 45-летний земляк и 32-летний уроженец Житомирской области.

Владелец квартиры путается в показаниях и плохо понимает ситуацию. Теперь им занимается сын.

После проведения всех следственных действий правоохранители определят роль каждого из участников группы. По Уголовному кодексу Украины им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.