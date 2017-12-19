В Киеве спасатели помогли выехать из снежных заторов 130 автомобилям - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве в течение суток сотрудники отбуксировали около 130 автомобилей. Об этом сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время селекторного совещания, передает корреспондент УНН.
"В Киеве с 17-и до 2-х часов ночи осуществлялась буксировка около 130 автомобилей на четырех участках дорог: проспект Воздухофлотский, Лобановского, ул. Заболотного и Елены Телиги", - рассказал глава ГСЧС.
По его словам, к этому были привлечены 21 единица техники и 44 спасателя.
Напомним, за сутки спасатели спасли из снежных заносов почти 600 человек.