В Киеве спасатели помогли выехать из снежных заторов 130 автомобилям - ГСЧС

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 85251 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99322 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100301 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113065 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102244 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105376 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112298 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве спасатели помогли выехать из снежных заторов 130 автомобилям - ГСЧС

В Киеве спасатели помогли выехать из снежных заторов 130 автомобилям - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве в течение суток сотрудники отбуксировали около 130 автомобилей. Об этом сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время селекторного совещания, передает корреспондент УНН.

"В Киеве с 17-и до 2-х часов ночи осуществлялась буксировка около 130 автомобилей на четырех участках дорог: проспект Воздухофлотский, Лобановского, ул. Заболотного и Елены Телиги", - рассказал глава ГСЧС.

По его словам, к этому были привлечены 21 единица техники и 44 спасателя.

Напомним, за сутки спасатели спасли из снежных заносов почти 600 человек.

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