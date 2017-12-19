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У Києві рятувальники допомогли виїхати зі снігових заторів 130 авто - ДСНС

Київ • УНН

 • 12505 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві протягом доби співробітники відбуксирували близько 130 автомобілів. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради, передає кореспондент УНН.

"У Києві з 17 по 2 годину ночі здійснювалося буксирування близько 130 автомобілів на чотирьох ділянках доріг: проспект Повітрофлотський, Лобановського, вул. Заболотного та Олени Теліги", - розповів голова ДСНС.

За його словами, до цього було залучено 21 одиниця техніки та 44 рятувальники.

Нагадаємо, за добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей.

Українські Національні Новини

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