У Києві рятувальники допомогли виїхати зі снігових заторів 130 авто - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві протягом доби співробітники відбуксирували близько 130 автомобілів. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради, передає кореспондент УНН.
"У Києві з 17 по 2 годину ночі здійснювалося буксирування близько 130 автомобілів на чотирьох ділянках доріг: проспект Повітрофлотський, Лобановського, вул. Заболотного та Олени Теліги", - розповів голова ДСНС.
За його словами, до цього було залучено 21 одиниця техніки та 44 рятувальники.
Нагадаємо, за добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей.