В Киеве спасатели достали мужчину из искореженного в ДТП авто
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве спасатели с помощью инструментов освободили мужчину из искореженного во время дорожно-транспортного происшествия автомобиля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Вчера около 18.00 на перекрестке бульвара Перова и Кибальчича между автомобилями Opel и BMW произошло столкновение, в результате которого пассажира Opel зажало между передним и задним сиденьем.
С помощью гидравлического и пневматического инструментов спасатели освободили мужчину из искореженного авто. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
Напомним, в Киеве около 1-й ночи в Голосеевском районе столкнулись два авто Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины.