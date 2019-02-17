У Києві рятувальники дістали чоловіка із понівеченого в ДТП авто

Учора близько 18.00 на перехресті бульвару Перова та Кибальчича між автомобілями Opel та BMW сталось зіткнення, в результаті якого пасажира Opel затиснуло між переднім та заднім сидінням.

За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники визволили чоловіка з понівеченого авто. Після цього постраждалого передали бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки.