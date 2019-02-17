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У Києві рятувальники дістали чоловіка із понівеченого в ДТП авто

У Києві рятувальники дістали чоловіка із понівеченого в ДТП авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Києві рятувальники за допомогою інструментів визволили чоловіка із понівеченого під час дорожньо-транспортної пригоди автомобіля. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Учора близько 18.00 на перехресті бульвару Перова та Кибальчича між автомобілями Opel та BMW сталось зіткнення, в результаті якого пасажира Opel затиснуло між переднім та заднім сидінням.

За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники визволили чоловіка з понівеченого авто. Після цього постраждалого передали бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки.

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