У Києві рятувальники дістали чоловіка із понівеченого в ДТП авто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Києві рятувальники за допомогою інструментів визволили чоловіка із понівеченого під час дорожньо-транспортної пригоди автомобіля. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Учора близько 18.00 на перехресті бульвару Перова та Кибальчича між автомобілями Opel та BMW сталось зіткнення, в результаті якого пасажира Opel затиснуло між переднім та заднім сидінням.
За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники визволили чоловіка з понівеченого авто. Після цього постраждалого передали бригаді швидкої допомоги.
Нагадаємо, у Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки.