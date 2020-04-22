В Киеве разработали первоочередные шаги по ослаблению карантина - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Власти Киева разработали первоочередные шаги ослабления карантина, которые пройдут в зависимости от динамики заболеваемости COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Относительно плана города, как я говорил мы разработали первоочередные шаги ослабления ограничений. Это будет постепенно, учитывая развитие ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам, на работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом", - рассказал Кличко.
Также Кличко напомнил, что по договоренности с представителями всех конфессий поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 97 человек, среди которых 10 - медики. Всего в Киеве COVID-19 болеют 989 человек.
Как сообщалось, в Украине на 9 часов 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.