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У Києві розробили першочергові кроки з послаблення карантину – Кличко

У Києві розробили першочергові кроки з послаблення карантину – Кличко

Київ • УНН

 • 16384 перегляди

КИЇВ. 22 квітня УНН. Влада Києва розробила першочергові кроки послаблення карантинних обмежень, які відбуватимуться в залежності від динаміки захворюваності на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Щодо плану міста, як я говорив ми розробили першочергові кроки послаблення обмежень. Це буде поступово, з огляду на розвиток ситуації. Тут ми вивчаємо досвід європейських країн, де відкривають спочатку невеликі магазини, знімають обмеження на доступ до публічних закладів й місць, на роботу громадського транспорту. Бо не можна перекреслити непродуманими діями всі зусилля в боротьбі з вірусом", - розповів Кличко.

Також Кличко нагадав, що за домовленістю з представниками всіх конфесій поминальні дні перенесено на 6 червня 2020 року.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 97 людей, серед яких 10 - медики. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 989 людей.

Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.

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