У столиці за добу COVID-19 підтвердили у 97 осіб, серед яких 10 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. За минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 97 людей, серед яких 10 медики. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 989 людей. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 97 людей, з них 10 медиків... Загалом у києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, — сказав Кличко.
За його словами, захворіло 34 жінки віком від 22 до 83 років та 52 чоловіка віком від 18 до 85 років, дітей 11.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.