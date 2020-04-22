В столице за сутки COVID-19 подтвердили у 97 человек, среди которых 10 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 97 человек, среди которых 10 медики. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 989 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек, из них 10 медиков... В общем в киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирус”, — сказал Кличко.
По его словам, заболело 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 52 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, детей 11.
Напомним, в Украине 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.