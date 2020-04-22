В столице за сутки COVID-19 подтвердили у 97 человек, среди которых 10 медиков

КИЕВ. 22 апреля УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 97 человек, среди которых 10 медики. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 989 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.