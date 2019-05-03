В Киеве начался суд по делу "налоговых площадок" Клименко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 75397 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100454 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103314 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105002 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128694 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112915 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138660 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве начался суд по делу "налоговых площадок" Клименко

В Киеве начался суд по делу "налоговых площадок" Клименко

Киев  •  УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепровском райсуде Киева начался суд по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн, повидомяе УНН.

Подготовительное судебное заседание начала судья Оксана Метелешко. Также на суде присутствуют представители сторон защиты и обвинения. Обвинение по делу поддерживает Военная прокуратура.

Суд начинает слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов.

Как сообщал УНН, 13 марта 2019-му дело экс-министра Клименко передали в суд.

Напомним, в октябре 2018 суд разрешил заочное следствие в отношении экс-министра Александра Клименко.

По словам Главного военного прокурора Анатолия Матиос, министр Януковича Клименко и его приспешники ограбили каждого украинца на 300 долларов.

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