В Киеве начался суд по делу "налоговых площадок" Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепровском райсуде Киева начался суд по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн, повидомяе УНН.
Подготовительное судебное заседание начала судья Оксана Метелешко. Также на суде присутствуют представители сторон защиты и обвинения. Обвинение по делу поддерживает Военная прокуратура.
Суд начинает слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов.
Как сообщал УНН, 13 марта 2019-му дело экс-министра Клименко передали в суд.
Напомним, в октябре 2018 суд разрешил заочное следствие в отношении экс-министра Александра Клименко.
По словам Главного военного прокурора Анатолия Матиос, министр Януковича Клименко и его приспешники ограбили каждого украинца на 300 долларов.