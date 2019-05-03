У Києві розпочався суд по справі "податкових майданчиків" Клименка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Дніпровському райсуді Києва розпочався суд по справі так званих "податкових майданчиків" колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн, повідомяє УНН.
Підготовче судове засідання розпочала суддя Оксана Метелешко. Також на суді присутні представники сторін захисту та обвинувачення. Обвинувачення у справі підтримує Військова прокуратура.
Суд розпочинає слухання кримінального провадження про “податкові майданчики” стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів.
Як повідомляв УНН, 13 березня 2019-го справу екс-міністра Клименка передали до суду.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року суд дозволив заочне слідство щодо екс-міністра Олександра Клименка.
За словами Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, міністр часів Януковича Клименко та його поплічники пограбували кожного українця на 300 доларів.