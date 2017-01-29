В Киеве началась факельное шествие ко Дню Героев Крут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве от метро "Арсенальная" двинулось факельное шествие ко Дню чествования Героев Крут, передает корреспондент УНН.
Около тысяча активистов сформировали колонну и запалив факелы двинулись к Аскольдовой могиле, где находится памятник погибшим Героям под Крутами.
В голове колонны идут активисты в форме трезубца.
Стоит отметить, что движение на ул.Грушевского перекрыто в обе стороны. Колонну сопровождает конная полиция, а также автомобили патрульной полиции.
Участники акции скандируют патриотические лозунги.
Напомним, в Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал" .