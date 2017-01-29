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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве началась факельное шествие ко Дню Героев Крут

В Киеве началась факельное шествие ко Дню Героев Крут

Киев • УНН

 • 15017 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве от метро "Арсенальная" двинулось факельное шествие ко Дню чествования Героев Крут, передает корреспондент УНН.

Около тысяча активистов сформировали колонну и запалив факелы двинулись к Аскольдовой могиле, где находится памятник погибшим Героям под Крутами.

В голове колонны идут активисты в форме трезубца.

Стоит отметить, что движение на  ул.Грушевского перекрыто в обе стороны. Колонну сопровождает конная полиция, а также автомобили патрульной полиции.

Участники акции скандируют патриотические лозунги.

Напомним, в Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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