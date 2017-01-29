У Києві розпочалася смолоскипна хода до Дня Героїв Крут

Близько тисячі активістів сформували колону і запаливши смолоскипи рушили до Аскольдової могили, де знаходиться пам'ятник загиблим Героям під Крутами.

В голові колони йдуть активісти у формі тризуба.

Варто зазначити, що рух вул.Грушевського перекрито в обидва боки. Колону супроводжує кінна поліція, а також автомобілі патрульної поліції.

Учасники акції скандують патріотичні гасла.

Нагадаємо, у Києві відбулася реконструкція бою за завод "Арсенал".