У Києві розпочалася смолоскипна хода до Дня Героїв Крут
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві від метро "Арсеналь" рушила смолоскипна хода до Дня вшанування Героїв Крут, передає кореспондент УНН.
Близько тисячі активістів сформували колону і запаливши смолоскипи рушили до Аскольдової могили, де знаходиться пам'ятник загиблим Героям під Крутами.
В голові колони йдуть активісти у формі тризуба.
Варто зазначити, що рух вул.Грушевського перекрито в обидва боки. Колону супроводжує кінна поліція, а також автомобілі патрульної поліції.
Учасники акції скандують патріотичні гасла.
Нагадаємо, у Києві відбулася реконструкція бою за завод "Арсенал".