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В Киеве прошел климатический марш

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Климатический марш прошел в воскресенье в центре украинской столицы, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, участники марша стартовали с Михайловской площади около 12:00, прошли через Майдан Независимости, и около 14:00 были уже под стенами Верховной Рады.

По словам организаторов марша, они собрали людей сегодня, чтобы "еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата и природных катаклизмах, связанные с ним".

Участники требуют увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранных мероприятий.

Также организаторы призвали участников соблюдать противоэпидемические мероприятия - носить маски и сохранять социальную дистанцию, а также воздерживаться от использования политической символики и логотипов бизнес-компаний.

По информации ГУНП в Киеве в комментарии УНН, никаких правонарушений во время акции зафиксировано не было.

"Без нарушений, около 300 человек (принимало участие в марше - ред.)", - сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Добавим

Как писал УНН, 19 сентября в Киеве состоялся Марш равенства.

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