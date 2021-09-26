В Киеве прошел климатический марш
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Климатический марш прошел в воскресенье в центре украинской столицы, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, участники марша стартовали с Михайловской площади около 12:00, прошли через Майдан Независимости, и около 14:00 были уже под стенами Верховной Рады.
По словам организаторов марша, они собрали людей сегодня, чтобы "еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата и природных катаклизмах, связанные с ним".
Участники требуют увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранных мероприятий.
Также организаторы призвали участников соблюдать противоэпидемические мероприятия - носить маски и сохранять социальную дистанцию, а также воздерживаться от использования политической символики и логотипов бизнес-компаний.
По информации ГУНП в Киеве в комментарии УНН, никаких правонарушений во время акции зафиксировано не было.
"Без нарушений, около 300 человек (принимало участие в марше - ред.)", - сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Добавим
Как писал УНН, 19 сентября в Киеве состоялся Марш равенства.