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Марш рівності у Києві: поліція не зафіксувала жодного порушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Марш рівності, який відбувся у Києві 19 вересня, пройшов без порушень правопорядку. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

Цитата

“Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому жодних правопорушень не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У центрі Києві пройшов Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе. Організори перед початком заходу очікували, що у ньому візьмуть участь до десяти тисяч громадян.

Згодом організатори заявили, що Марш Рівності, який зібрав 7 тисяч учасників та учасниць, під гаслом “Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я”. До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники та представниці дипломатичних установ, міжнародних та українських організацій, представники/ці шоу-бізнесу. Цього року Марш Рівності мав Маніфест із політичними вимогами до чинної влади, який потім буде їй передано.

Також понад 30 організованих колон вийшли на Марш Рівності, серед яких були ЛГБТ+ військові, ЛГБТ+ люди з інвалідністю, батьки ЛГБТ+ дітей, представництв посольств багатьох країн та інші.

“Після року пандемії, попри залякування праворадикальними угрупуваннями, незважаючи на погодні умови, 7 тисяч людей вийшли боротися та відстоювати свої права. Ми раді, що Марш пройшов безпечно. Уся команда КиївПрайду вдячна кожному і кожній, хто сьогодні прийшли у центр столиці, у центр України, щоби підтримати ЛГБТ+ спільноту, Маніфест Маршу із вимогами до влади та цінності, які близькі всім: свободу, рівність, право бути собою”, — розповів Ленні Емсон, директор ГО “КиївПрайд”.

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