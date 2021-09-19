У Києві завершився Марш рівності. Організатори заявили про 7 тисяч учасників

Деталі

Щодо кількості учасників, Kyiv Pridе спочатку повідомляв про 5 тисяч учасників. Згодом стало відомо, що після того, як колони рушили, поліція ще запускала на марш людей, тому кількість збільшилася до 7 тисяч.

Доповнення

Організори перед початком заходу очікували, що у ньому візьмуть участь до десяти тисяч громадян.

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України були переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій.

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