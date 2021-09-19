В Киеве завершился Марш равенства. Организаторы заявили о 7 тысячах участников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В центре Киева завершился Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе, передает УНН.
Детали
Относительно количества участников, Kyiv Pridе сначала сообщил о 5 тысячах. Впоследствии стало известно, что после того, как колонны двинулись, полиция еще запускала на марш людей, поэтому количество увеличилось до 7 тысяч.
Дополнение
Организоры перед началом мероприятия ожидали, что в нем примут участие до десяти тысяч граждан.
Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций.
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